فيديو صفع طفلة في حضانة يثير صدمة في البحرين.. والسلطات تتحرك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار مقطع فيديو متداول حالة من الصدمة في مملكة البحرين، بعدما أظهر عاملة في إحدى دور رعاية الأطفال (حضانة)، وهي تصفع طفلة.

وأفادت وسائل إعلام بحرينية أن النيابة العامة تلقت بلاغًا من مركز شرطة البديع بشأن اعتداء عاملة بإحدى دور رياض الأطفال على طفلة داخل الدار، فيما اتضح أن عاملة أخرى هي من صوّرت واقعة الاعتداء.

وأعلنت النيابة العامة في البحرين، الثلاثاء، حبس العاملتين على ذمة التحقيق بتهمة "إساءة معاملة طفلة"، فيما أمرت "بغلق الدار" التي انتهى ترخيصها.

وقالت النيابة إن العاملين في الدار غير مصرح لهم بالعمل في هذا المجال.

من جانبها، قالت وزارة التربية والتعليم، في بيان الثلاثاء: "قامت باتخاذ إجراءات الغلق الفوري للحضانة نتيجة ما خلصت إليه من انعدام أهلية عدد من منتسبيها للقيام بمسؤولية وأمانة رعاية الأطفال والاهتمام بهم".