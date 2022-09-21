لأول مرة منذ 2008.. أردوغان يلتقى رئيس وزراء إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد التقى الرئيس التركي طيب رجب أردوغان في إطار زيارة دبلوماسية إلى نيويورك.

وأضاف جندلمان، عبر حسابه على تويتر: "لأول مرة منذ 2008، التقى رئيس الوزراء يائير لابيد الرئيس التركي طيب رجب أردوغان في إطار زيارته الدبلوماسية إلى نيويورك".

وتابع: "هذا هو أول لقاء يعقده رئيس الوزراء مع الرئيس التركي منذ الإعلان عن استعادة التمثيل الدبلوماسي الكامل وإعادة السفيرين والقنصلين العامين إلى البلدين".

وذكر أوفير جندلمان: "طرح رئيس الوزراء أمام الرئيس التركي قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين المحتجزين لدى (حماس) وأهمية استعادتهم".

وتابع: "بحث الزعيمان التعاون بين البلدين في مجالي الاقتصاد والطاقة وأحداثا إقليمية، ورحب رئيس الوزراء باستئناف الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى تركيا وقال إن هذا سيساهم كثيرا في تعزيز السياحة بين الشعبين".

وفي تركيا، قالت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" إن لقاء إردوغان ولابيد "جرى بشكل مغلق في البيت التركي".