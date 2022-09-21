دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، أن خدمة الإنترنت قد تتعطل في البلاد لـ"أسباب أمنية"، وفق ما نقلته وكالة "إسنا" شبه الرسمية الإيرانية، الأربعاء.

وقال عيسى زارع بور: "لأسباب ومحادثات أمنية تتعلق بالأحداث الأخيرة، من الممكن أن يُقرر وضع بعض القيود على تقديم خدمة الإنترنت وأن يتم تنفيذ ذلك من جانب قوى الأمن"، حسب قوله.

وقالت شركة رصد خدمات الإنترنت، "نت بلوكس"، الإثنين إن "بيانات خدمات الإنترنت في الوقت الراهن تُظهر وجود ما يكاد أن يكون تعطلا كاملا في توصيل الإنترنت بمنطقة سننداج، عاصمة كردستان، غربي إيران".

ونزل آلاف المحتجين إلى الشوارع في إيران، مساء الثلاثاء، بعد مقتل الشابة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، التي تُوفيت بعد أن انهارت وهي في قبضة القوى الأمنية الأسبوع الماضي، وفقا لمقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ولمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ولم يُعلق المرشد الإيراني، علي خامنئي، على الاحتجاجات التي تشهدها البلاد في كلمة ألقاها أمام ضباط وقادة عسكريين متقاعدين في إطار إحياء ذكرى الحرب العراقية-الإيرانية.

وقال النائب العام الإيراني إن شخصين قُتلا خلال أعمال "شغب" في مدينة كرمانشاه غربي البلاد، الثلاثاء، وفقا لوكالة فارس شبه الرسمية، في حين قالت منظمة "هينغاو" لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة نرويجية مسجلة تراقب انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، إن 5 أشخاص قُتلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن مساعدا في الشرطة قُتل وأُصيب 4 آخرون خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة شيراز، وهي عاصمة محافظة فارس جنوب غربي إيران.