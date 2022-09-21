دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية السعودية الإفراج عن "عشرة أسرى" من مواطني المغرب والولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكرواتيا، في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا بوساطة سعودية.

وقالت الخارجية السعودية: "قامت الجهات المعنية في المملكة باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشارت الخارجية السعودية أن ذلك يأتي "انطلاقاً من اهتمامات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء... واستمراراً لجهود سموه في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية، وبفضل المساعي المستمرة لسموه مع الدول ذات العلاقة".

كان ولي العهد السعودي استقبل المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني، رستم أومرييف، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، الثلاثاء.

في اللقاء، أكد الأمير محمد بن سلمان دعم السعودية لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا سياسيًا، مشددًا على مواصلة المملكة جهودها للمشاركة في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عن الحرب.