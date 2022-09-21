دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهرت لقطات مصورة لحظة وصول 10 من الأسرى المحررين بوساطة سعودية بين روسيا وأوكرانيا، إلى العاصمة الرياض، مساء الأربعاء.

اللقطات نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) للحظة هبوط طائرة قادمة من روسيا إلى المملكة، ثم استقبال مسؤولين سعوديين للأسرى الذين أطلقت روسيا سراحهم بموجب اتفاق لتبادل الأسرى مع أوكرانيا.

من جانبها، رحبت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بإطلاق سراح 5 مواطنين بريطانيين، قالت إنهم كانوا محتجزين لمدة شهور من قبل "وكلاء مدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا".

وشكرت تراس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن جهود تأمين الإفراج عن المحتجزين، كما شكرت المملكة العربية السعودية على المساعدة في حدوث ذلك.

وطالبت روسيا بوضع "حد للاستغلال الوحشي لأسرى الحرب والمحتجزين المدنيين لأغراض سياسية".

في وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السعودية الإفراج عن "عشرة أسرى" من مواطني المغرب والولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكرواتيا.

وقالت الخارجية السعودية: "قامت الجهات المعنية في المملكة باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم"، حسب "واس".