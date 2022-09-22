(CNN)-- رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا، الذي أدى إلى إطلاق سراح أسيرين أمريكيين.

وقال بلينكن، في بيان، يوم الأربعاء إن "الولايات المتحدة تقدر إدراج أوكرانيا لجميع أسرى الحرب، بغض النظر عن الجنسية، في مفاوضاتها، ونتطلع إلى لم شمل هؤلاء المواطنين الأمريكيين بعائلاتهم".

وأضاف: "نشكر أيضا شركائنا السعوديين على المساعدة في قيادة هذه المبادرة الإنسانية وتسهيل عودة 10 رعايا أجانب، بمن فيهم مواطنان أمريكيان استقبلهما في وقت سابق اليوم فريق سفارتنا في الرياض".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "عبرت عن امتناني لوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي صباح اليوم".

وأكد بلينكن، في بيانه، على أنه لا ينبغي على الأمريكيين السفر إلى أوكرانيا، وقال: "الأمريكيون الذين يسافرون إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال هناك يواجهون مخاطر كبيرة ولا تستطيع الولايات المتحدة ضمان سلامتهم، ونحن نشجع المواطنين الأمريكيين على تكريس طاقاتهم من أجل العديد من الفرص الأخرى الموجودة لمساعدة أوكرانيا وشعبها".

وأكد أفراد عائلة الأمريكيين، اللذان تم أسرهما في يونيو/ حزيران أثناء قتالهما من أجل أوكرانيا شمال خاركيف، لشبكة CNN في وقت سابق الأربعاء،أنه تم إطلاق سراحهما.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "شارك شخصيا" في عملية تبادل أسرى الحرب الذي أدى إلى إطلاق سراح الأمريكيين.

وذكر المسؤول للصحفيين في نيويورك: "نحن ممتنون للسعوديين، ولقد لعب الأمير محمد بن سلمان شخصيا دورا مهما في هذا الأمر، ونحن ممتنون له على جهوده"، لكن المسؤول رفض الخوض في تفاصيل الدور الذي لعبه ولي العهد السعودي.

وقال المسؤول الأمريكي أيضا إن أوكرانيا كانت تعمل "منذ شهور" على عملية التبادل، وأن الولايات المتحدة "أجرت مناقشات مع شركائنا الأوكرانيين على مدار عدة أسابيع حتى الآن، وشجعتهم وطالبتهم بإدراج الأسرى الأمريكيين، ونحن ممتنون للغاية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ولحكومته".