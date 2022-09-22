لقاء بين وزيري خارجية الأردن وسوريا في نيويورك.. وهذا ما بحثاه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الخميس، نظيره السوري فيصل المقداد، في نيويورك، على هامش الاجتماع الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الأردنية بأنه جرى خلال اللقاء "بحث الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية يضمن وحدة سوريا وتماسكها، ويحفظ سيادتها، ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها، ويخلصها من الإرهاب، ويهيئ الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين".

كما بحث وزيرا الخارجية الأردني والسوري "العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون الذي يخدم مصالحهما المشتركة، وركزا على قضايا أمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والمياه والأمن الغذائي واللاجئين ومواضيع ثنائية أخرى"، بحسب البيان.

وأكد الصفدي خلال اللقاء على "ضرورة تفعيل الجهود المستهدفة لإنهاء الأزمة السورية، ومعالجة جميع تبعاتها وبما يحقق طموحات الشعب السوري الشقيق ويحفظ أمنه ومصالحه"، مشيرا إلى "أهمية الدور العربي في هذه الجهود".