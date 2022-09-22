دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار رفع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، صورة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة تفاعلا على تويتر، وقد علّقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الأمر عبر استبدال صورة سليماني بصورة للفتاة الإيرانية مهسا أميني التي أثارت وفاتها موجة احتجاجات واسعة في إيران.

وكان قد رفع رئيسي صورة سليماني خلال كلمته في الجمعية العامة وقال: "إن بطل الحرب ضد الارهاب ومدمر جماعة داعش الإرهابية لم يكن سوى "الشهيد سليماني"، الذي قدّم حياته في سبيل الدفاع عن حرية الشعوب الاقليمية، لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وقّع على وثيقة الجريمة الوحشية اللاقانونية باغتيال هذا الانسان العظيم"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وتابع الرئيس الإيراني قائلا: "إن متابعة عادلة لهذه الجريمة التي أقر بها ترامب، ستكون خدمة للانسانية، ومحط اذلال للظلم والجور ورفعة للعدالة والانصاف"، وفقا لإرنا.

Credit: Anna Moneymaker / Staff

بالمقابل، علّقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على هذه الصورة، واستبدلت صورة سليماني بأخرى لأميني وعلّقت عليها بالقول عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "ربما تعتقد أنك تخدع العالم، لكن هذا كل ما نراه".

وتشهد إيران منذ أيام احتجاجات واسعة بعد وفاة مهسا أميني، 22 عاما، التي اعتُقلت من قبل السلطات الإيرانية بسبب مظهرها وفق مزاعم عن موتها تحت التعذيب، وانتشرت مقاطع فيديو لم تتمكن CNN من التأكد من صحتها حول حرق صور سليماني في بعض المدن الإيرانية.

وأثار تصرف رئيسي جدلا على تويتر، إذ أعرب بعض المغردين عن تأييدهم لما فعله في حين اعتبر آخرون أن الخطوة"عار" على الأمم المتحدة.

فيما يلي أبرز التغريدات: