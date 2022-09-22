دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار مقطع فيديو لمشاركة مجندات سعوديات باحتفالات اليوم الوطني في المملكة تفاعلا واسعا وترحيبا من جانب الكثير من المغردين.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة "سناب شات" مقطع فيديو أظهر المجندات السعوديات وهن يشاركن في عرض أمني احتفالا باليوم الوطني الـ92 للمملكة.

وأثار المقطع تفاعلا واسعا على تويتر إذ أعرب عدد من المغردين عن إعجابهم بمشاركة مجندات في الأمن السعودي في الاستعراض واصفين إياهن بـ"حماة الوطن".

وأقامت الداخلية السعودية احتفالا بمناسبة اليوم الوطني تضمن عروضا عسكرية من جانب وحدات أمنية مختلفة.

وتشارك المجندات السعوديات في "خدمة ضيوف الرحمن" (أمن الحج) إذ تم تعيين عدد من المجندات ضمن القوات الخاصة لأمن الحرمين، بالإضافة إلى عمل النساء في "الإدارة العامة للأدلة الجنائية وفروعها، في تحقيق الشخصية (مضاهاة البصمة)، وفحص السوابق والتصوير الجنائي، وإجراء الفحوص الطبية الحيوية في مجال البصمة الوراثية (DNA)، والمختبرات الجنائية، وفحص جميع العينات التي ترفع من مسرح الجريمة، وفحص ومضاهاة الخطوط في مجال التزييف والتزوير، لكشف ملابسات مختلف القضايا، إضافة إلى الأعمال الإدارية والمالية والموارد البشرية والمراجعة الداخلية، وتقنية المعلومات، والأنظمة"، وفقا للموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية.

وتعمل المجندات السعوديات أيضا في الدفاع المدني وحرس الحدود وإدارة السجون ومكافحة المخدرات إلى جانب المركز الوطني للعمليات الأمنية.