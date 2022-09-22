واشنطن تفرض عقوبات على "شرطة الأخلاق" الإيرانية بعد موت مهسا أميني

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات على "شرطة الأخلاق" الإيرانية (دوريات الإرشاد) إثر موت الشابة الإيرانية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما بعدما احتجزتها "شرطة الأخلاق".

وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب "سوء المعاملة والعنف ضد النساء الإيرانيات وانتهاك حقوق المتظاهرين الإيرانيين السلميين".

وتأتي العقوبات الجديدة لإدارة الرئيس جو بايدن بعد أسبوع تقريبًا من اعتقال أميني بزعم ارتدائها الحجاب بشكل غير لائق. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن "أميني نُقلت إلى المستشفى في اليوم نفسه في حالة غيبوبة وتوفيت بعد يومين متأثرة بجروح داخلية".

وزعم المسؤولون الإيرانيون أنها أصيبت بنوبة قلبية، لكن عائلتها قالت إنها لم تكن تعاني من أمراض قلبية. وأثار موتها احتجاجات حاشدة في إيران.

كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رئيس شرطة الأخلاق، محمد رستمي غاتشي، وأحمد ميرزائي، الذي شغل منصب رئيس شرطة الأخلاق بطهران أثناء احتجاز أميني وموتها.

وبالإضافة إلى ذلك، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على مسؤولين إيرانيين في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، وقوات الباسيج، والقوات البرية للجيش.