(CNN)-- وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوة إسرائيل إلى حل الدولتين بأنه "تطور إيجابي" خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة.

وقال عباس: "عندما نسمع شيئًا إيجابيًا نعترف به، واستمعت أمس إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد"، مضيفًا "سمعتهم يدعمون حل الدولتين ونحن ممتنون لذلك".

جاءت دعوة لبيد لحل الدولتين خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس، مما جعله أول رئيس وزراء إسرائيلي يدافع عن هذا المنصب في الأمم المتحدة منذ عام 2016.

لكن عباس حذر من أن الاختبار الحقيقي لمصداقية وجدية هذا الموقف هو عودة الحكومة الإسرائيلية إلى طاولة المفاوضات على الفور. الغد."

جاء هذا الاعتراف في نهاية خطاب قرابة 50 دقيقة حيث قال أيضًا إن إسرائيل لا تؤمن بالسلام. وقال عباس إن إسرائيل قررت ألا تكون شريكا لهم في عملية السلام و "تؤمن بفرض الوضع الراهن بالقوة والعدوان. لذلك ليس لدينا شريك إسرائيلي يمكننا التحدث معه".

وشبّه عباس إسرائيل بـ"نظام الفصل العنصري"، وقال إن "إسرائيل لديها قوانين عنصرية وتؤسس نظام الفصل العنصري". وأضاف: "إنهم يفعلون ذلك مع إفلات كامل من العقاب".

كما اتهم الزعيم الفلسطيني الأمم المتحدة بحماية إسرائيل، قائلاً: "هل تعلم من الذي يحمي إسرائيل من المحاسبة؟ الأمم المتحدة وعلى رأسها الأمم المتحدة، الأقوى في الأمم المتحدة. لماذا هذه المعايير المزدوجة؟ "