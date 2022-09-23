بيروت، لبنان (CNN)-- قال وزير النقل اللبناني علي حمية، لشبكة CNN، إن 74 شخصًا على الأقل بينهم أطفال لقوا حتفهم في غرق قارب المهاجرين بالقرب من مدينة طرطوس الساحلية في غرب سوريا.

وقال حمية إن 20 شخصًا نجوا، من بينهم 12 سوريًا و5 لبنانيين و3 فلسطينيين.

وأضاف أن القارب كان زورقا "صغيرًا جدًا" يبلغ طوله حوالي 15 مترًا وعرضه 4/5 أمتار. قال لشبكة CNN إنه لا يزال هناك أشخاص مفقودون، لكن الأرقام الدقيقة لا تزال غير معروفة.

وكتب مكتب رئيس الوزراء اللبناني في تغريدة الجمعة، أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أجرى محادثة مع قائد الجيش العماد جوزاف عون، وطالب بصرامة في مراقبة الشواطئ اللبنانية واعتقال المتورطين في تنظيم هذه الرحلات. وأضافت أن ميقاتي أوعز إلى الهيئة العليا للإغاثة بالتواصل مع أسر الضحايا لإعادة جثثهم إلى لبنان.

في وقت لاحق الجمعة، كتب الجيش اللبناني في بيان، أنه تم اعتقال ثمانية أشخاص على صلة بالتهريب البحري. وأضاف البيان أنهم جميعًا لبنانيون.

وكتب مكتب رئيس الوزراء اللبناني في تغريدة الجمعة، أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أجرى محادثة مع قائد الجيش العماد جوزاف عون، وطالب بصرامة في مراقبة الشواطئ اللبنانية واعتقال المتورطين في تنظيم هذه الرحلات. وأضافت أن ميقاتي أوعز إلى الهيئة العليا للإغاثة بالتواصل مع أسر الضحايا لإعادة جثثهم إلى لبنان.

في وقت لاحق الجمعة، كتب الجيش اللبناني في بيان، أنه تم اعتقال ثمانية أشخاص على صلة بالتهريب البحري. وأضاف البيان أنهم جميعًا لبنانيون.

كان مدير عام الموانئ البحرية السورية، سامر قبرصلي، قال إن القارب كان يحمل 120 إلى 150 شخصًا، مُشيرًا إلى أن معظم الضحايا والناجين عُثر عليهم بالقرب من جزيرة أرواد المحاذية لشواطئ طرطوس، وفقا لإذاعة "شام إف إم" المقربة من الحكومة السورية.