بعد تصاعد موجة الاحتجاجات.. الجيش الإيراني مستعد "لمواجهة الأعداء"

موت مهسا أميني ورئيسي يرفع صورة سليماني في الأمم المتحدة وإيرانيات يهتفن "الموت للديكتاتور".. ماذا يحدث في إيران؟

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إن الجيش الإيراني وجه تحذيرًا للمحتجين، وقال إنه مستعد "لمواجهة الأعداء" للدفاع عن أمن الأمة.

يأتي التحذير وسط احتجاجات طوال ليل الخميس في عدة مدن في أنحاء إيران. وقالت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية إن 17 شخصًا على الأقل قتلوا خلال الاحتجاجات التي وقعت الأسبوع الماضي.

وأدان الجيش "بشدة" الاعتداءات على الشرطة، وأعلن أنه سيقوم "بمواجهة مؤامرات الأعداء المختلفة والدفاع عن أمن ومصالح الأمة الإيرانية".

نزل المتظاهرون إلى شوارع عدة مدن إيرانية بعد وفاة محساء أميني البالغة من العمر 22 عامًا، التي احتجزتها شرطة الآداب لتلقي "توجيهات" على ملابسها، لكنها توفيت لاحقًا بعد انهيارها في مركز لإعادة التأهيل. وتتهم عائلتها السلطات بالكذب بشأن وفاة أميني واحتج الآلاف وطالبوا بالمساءلة.

قالت الحكومة الإيرانية إن أميني كانت تعاني من ظروف صحية سابقة وتعرضت لسكتة قلبية أدت إلى وفاتها.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أصدر تحذيرًا للمتظاهرين في بيان يوم الخميس، ودعا القضاء إلى تحديد المسؤولين عن نشر "الشائعات" على مواقع التواصل الاجتماعي. نشرت وسائل الإعلام الموالية للحكومة الإيرانية ملصقات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى احتجاج مؤيد للحكومة بعد صلاة الجمعة.

وأظهرت مقاطع فيديو الأسبوع الماضي اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك محافظة كردستان الغربية والعاصمة طهران. كما تشهد المدن المحافظة مثل مشهد مظاهرات.

استمرت الاحتجاجات حتى يوم الخميس، مع مقاطع فيديو من طهران ومدن أخرى تظهر مبان ومركبات محترقة، وقوات الأمن تتعرض للهجوم. وأظهرت مقاطع فيديو من محافظة أذربيجان الإيرانية المتظاهرين، وهم يجرون ويصرخون وسط أصوات طلقات الرصاص وقوات الأمن في المبنى.