السعودية.. السلطات تتدخل بعد الاعتداء على مركبات رسمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأمن العام السعودي إلقاء القبض على 15 شخصا قاموا بمضايقة المارة والتعدي على مركبة رسمية في منطقة عسير وذلك بعد تداول مقطع فيديو يُظهر الاعتداء على سيارة حكومية.

وقال الأمن العام السعودي في بيان له: "قبضت دوريات الأمن بمنطقة عسير على 15 شخصا لمضايقتهم المارة والتعدي على مركبة رسمية وجرى إيقافهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لتطبيق الأنظمة بحقهم"، وفقا للبيان.

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية السعودية على حسابها على "سناب شات" عن إلقاء القبض على 17 شخصا في محافظة حفر الباطن بسبب "مضايقتهم المارة في أحد المنتزهات وعرقلة حركة السير والتعدي على مركبات رسمية. وجرى إيقافهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لتطبيق الأنظمة بحقهم"، حسب قولها.

ونشرت الداخلية عبر الحساب مقطع فيديو يوضح طريقة اعتداء المقبوض عليهم على سيارة رسمية.

يذكر أن هاتين الحادثتين تتزامنان مع الاحتفالات باليوم الوطني في السعودية، ومن غير الواضح ما إذا كانت قد حدثت خلال فعاليات الاحتفال بهذه المناسبة.