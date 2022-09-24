ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات إيران إلى أكثر من 30 وسط تضارب حول الأرقام

موت مهسا أميني ورئيسي يرفع صورة سليماني في الأمم المتحدة وإيرانيات يهتفن "الموت للديكتاتور".. ماذا يحدث في إيران؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأميكية (CNN) – ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي تشهدها إيران بعد موت مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق، إلى 35، وفقًا لوسائل إعلام حكومية.

وقالت القناة الإيرانية الحكومية إن حصيلة الضحايا وصلت إلى 35، في حين لا يمكن لـCNN التأكد من صحة هذه الأرقام.

ويبقى من المستحيل لمن هو خارج دائرة الحكومة الإيرانية التأكد من عدد الضحايا إذ هناك تضارب في الأرقام بين ما تعلنه طهران، وما تتحدث عنه المنظمات الحقوقية الدولية، والصحفيون المحليون، وقوى المعارضة.

وكانت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) قد أشارت في وقت سابق الجمعة إلى أن حصيلة الضحايا بلغت 30.

وقالت المنظمة في بيان لها: "في ليلة 21 سبتمبر وحدها أسفر إطلاق النار من جانب القوى الأمنية عن مقتل 19 شخصًا بينهم 3 أطفال".

وأكدت أمنيستي أنها راجعت صورًا ومقاطع فيديو تُظهر ضحايا بـ"إصابات مروعة في الرأس والصدور والبطون"، حسب قولها.