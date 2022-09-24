دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ألقت السلطات المصرية القبض على شخص كان يقود سيارة تحت تأثير المخدر على طريق القاهرة - السويس، وكاد أن يتسبب في عدد من الحوادث رغم مطاردة الشرطة له، حسب مقطع فيديو متداول.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان السبت: "تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيادة سيارة برعونة بأحد المحاور المرورية بالقاهرة، مما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية معرضًا سلامته والآخرين للخطر".

وأفاد البيان أن قائد السيارة "تبين ظهور علامات تناوله مواد كحولية"، إضافة إلى العثور معه على "عدد 2 دفتر أوراق لف سجائر "بفرة"، أداة خاصة لتعاطى مخدر الأيس، عقار طبى مجهول"، في داخل السيارة.

وأظهر مقطع فيديو جرى تناقله عبر الشبكات الاجتماعية للحظات القيادة الخطرة للشخص قائد السيارة، واصطدام إحدى سيارات النقل الثقيل به من الخلف، ومواصلته التمايل يمينا ويسارًا على الطريق ورفضه التوقف رغم مطاردة الشرطة له.