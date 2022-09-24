دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأ المستشار الألماني أولاف شولتز أول جولة خارجية له في منطقة الخليج من المملكة العربية السعودية، السبت، في ظل مساعٍ للعديد من الدول الأوروبية للبحث عن مصادر أخرى بديلة للغاز الروسي، في محاولة لاحتواء أزمة الطاقة.

كان في استقبال شولتز في قصر السلام في جدة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

تشمل جولة شولتز إلى الخليج السعودية والإمارات وقطر، وسط تقارير عن سعيه إلى عقد شراكات في قطاع الطاقة، أملا في تعويض فاقد الغاز الروسي الذي توقفت إمدادته إلى ألمانيا ودول أوروبية، ضمن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) لقطات مصورة للحظة وصول شولتز إلى قصر السلام، ولقائه ولي العهد السعودي.

يشغل سد العجز في إمدادات الغاز بألمانيا، التي كانت تعتمد على الغاز الروسي لسد 55% من احتياجاتها، حيزًا رئيسيًا لزيارة شولتز إلى الدول الخليجية الثلاث.

ويصل المستشار الألماني الإمارات العربية المتحدة، الأحد، للقاء الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، ثم يلتقي لاحقًا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

في وقت سابق السبت، أعلنت دولة قطر دخول شركة "توتال إنرجي" الفرنسية كشريك رئيسي في خطط البلاد لزيادة إنتاجها من الغاز.

وتعتزم الشركة استثمار 2.5 مليار دولار في تطوير مشروع حقل الشمال الجنوبي، ما يؤدي إلى رفع إنتاج قطر من الغاز إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول 2027، حسب وكالة الأنباء القطرية.

وفي يوليو/ تموز الماضي، توصلت إيطاليا والجزائر إلى اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار لتزويد روما بـ"كميات كبيرة من الغاز".