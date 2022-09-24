شرطة الأخلاق الإيرانية أرهبت النساء على مدى عقود.. فمن هي؟

تقرير من نادين إبراهيم ضمن نشرة الشرق الأوسط البريدية من CNN، للاشتراك في النشرة (اضغط هنا)

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سُحبت شابة إيرانية من شوارع طهران من قبل شرطة الأخلاق سيئة السمعة في البلاد وتم نقلها إلى "مركز إعادة تثقيف" لتلقي دروس في الاحتشام الأسبوع الماضي. بعد 3 أيام ماتت.

رفضت الحكومة بشدة مسؤوليتها عن وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا، لكن هذه الأخبار دفعت آلاف النساء الإيرانيات اللائي واجهن على مدى عقود غضب مسؤولي شرطة الأخلاق في الجمهورية الإسلامية بشكل مباشر.

لقد أعادت قصة أميني هذا الجهاز الإيراني إلى دائرة الضوء، وأثارت مسألة المساءلة والإفلات من العقاب التي تتمتع بها النخبة الدينية في البلاد.

قالت تارا سبهري فار، باحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "سيكون من الصعب العثور على امرأة إيرانية عادية أو أسرة عادية ليس لديها قصة تفاعل مع [شرطة الأخلاق ومراكز إعادة التأهيل]".

وأضافت أن شرطة الأخلاق هي قوة لإنفاذ القانون ولها حق الوصول إلى السلطة والأسلحة ومراكز الاحتجاز. كما أنهم يتحكمون في "مراكز إعادة التأهيل" التي تم إدخالها مؤخرًا.

تعمل هذه المراكز كمراكز احتجاز، حيث يتم احتجاز النساء - وأحيانًا الرجال - لعدم امتثالهن لقواعد الدولة بشأن الاحتشام. داخل هذه المراكز، يتم إعطاء المحتجزين دروساً عن الإسلام وأهمية الحجاب، ثم يُجبرون على التوقيع على تعهد بالالتزام بلوائح الملابس التي وضعتها الحكومة قبل إطلاق سراحهم.

قال هادي غيمي، المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك، إن أولى هذه المؤسسات افتُتحت في عام 2019، مضيفًا أنه "منذ إنشائها، التي لا أساس لها في أي قانون، اعتقل عملاء هذه المراكز بشكل تعسفي عددا لا يحصى من النساء بحجة عدم الامتثال لحجاب الدولة القسري."

وأضاف: "بعد ذلك يتم التعامل مع النساء كمجرمات، ويتم حجزهن لجريمتهن، ويتم تصويرهن وإجبارهن على حضور فصل دراسي حول كيفية ارتداء الحجاب المناسب والأخلاق الإسلامية".

كانت إيران تملي على النساء كيف يجب أن يلبسن قبل فترة طويلة من إنشاء الجمهورية الإسلامية الحالية. في عام 1936، حظر الحاكم الموالي للغرب رضا شاه ارتداء النقاب والحجاب في محاولة لتحديث البلاد. قاومت العديد من النساء ذلك. بعدها، جعل النظام الإسلامي الذي أطاح بسلالة الشاه بهلوي الحجاب إلزاميًا في عام 1979، ولكن تم تدوين الحكم في عام 1983 فقط.

تم تكليف شرطة الأخلاق بضمان اتباع القواعد من خلال فرقة عمل مع جميع سلطات وكالة إنفاذ القانون.

يظهر عدد من الحركات المناهضة للحجاب كل بضع سنوات في إيران، وغالبًا ما تؤدي إلى موجات من الاعتقالات والاضطهاد. وتشمل هذه الاحتجاجات " فتيات شارع الثورة" في عام 2017، بالإضافة إلى احتجاجات وسائل التواصل الاجتماعي كل عام بمناسبة اليوم الوطني للحجاب والعفة في البلاد، والذي يتم الاحتفال به سنويًا في 12 يوليو للترويج للحجاب.

لكن نشأت خلافات حول موضوع الحجاب الإجباري بين المواطنين وداخل القيادة.

أظهر مسح أجراه مركز أبحاث مرتبط بالبرلمان في عام 2018 أن هناك انخفاضًا في عدد الأشخاص الذين يعتقدون أن على الحكومة فرض الحجاب. وأظهر تقرير صادر عن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عام 2014 ارتفاعًا بنسبة 15٪ في عدد الذين يعتقدون أن الحجاب يجب ألا يكون إجباريًا.

كما كان هناك تحول خطابي بين قيادة الدولة، داعيا إلى "التعليم" و "التصحيح" في مقابل التطبيق القوي للقيم الإسلامية، كما يقول الباحث، سبهري فار.

يقول البعض إن إيران تقترب ببطء من نقطة اللاعودة حيث تواجه الحكومة استياءً متزايدًا من الاقتصاد المعطّل والتضخم المتصاعد الناجم عن العقوبات الأمريكية.

يبدو أن وفاة أميني توحد الإيرانيين من مختلف العقليات، كما يقول سبهري فار، مضيفًا أن الانتقادات للحادث لا تأتي فقط من معارضي النظام، ولكن أيضًا من المواطنين الذين ليس لديهم تاريخ سابق في الانشقاق، وكذلك أولئك المقربين من السلطة.

نزل الآلاف في أنحاء إيران إلى الشوارع ليلة الثلاثاء، بحسب شهود عيان ومشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي امرأة تقص شعرها مع هتاف المتظاهرين "الموت للديكتاتور" في محافظة كرمان جنوب شرق إيران. وفي مناطق أخرى من البلاد، هتف المتظاهرون "نحن أبناء الحرب، تعال قاتل وسنقاتل في المقابل" و "الموت لخامنئي".

قال غيمي: "هذه المرة المتظاهرون لا يطالبون فقط بالعدالة لمحساء أميني". وأضاف أنهم يطالبون بحقوق المرأة، وحقوقهم المدنية والإنسانية، وحياة بدون ديكتاتورية دينية ".

في حين أن هناك إحساسًا بأن النظام قد يشعر بالضعف، يتساءل البعض عما إذا كانت الحركة الحالية ستتوسع أم ستضعف ببساطة في مواجهة قمع الدولة.

قالت تارا كانغارلو، مؤلفة كتاب The Heartbeat of Iran، التي نشأت تحت أنظار شرطة الأخلاق: "لم يتم قمع هذه الاحتجاجات بوحشية واحتوائها في كل مرة فحسب، ولكن ليس هناك قيادة".

وأضافت كانغارلو: "عندما نشأت في سن المراهقة، كنا نحرص على تجنب الشوارع التي كنا نعلم أن آليات شرطة الأخلاق ستوقف [فيها] خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وتقول إن الشباب الإيرانيين تأقلموا مع "النظام القمعي" لكي يعيشوا حياتهم، لكن "المواطن الإيراني العادي سئم".