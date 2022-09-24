ولي عهد السعودية يعقد مباحثات مع مسؤولين أتراك في جدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت، المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، ووزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى أنه جرى خلال استقبال المسؤولين التركيين في قصر السلام في جدة، "استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث التعاون حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

ونقل متحدث الرئاسة التركية تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أخيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد.

في أبريل/ نيسان الماضي، زار أردوغان السعودية للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران من عام 2017، قبل توتر العلاقات على خلفية "الأزمة الخليجية" ومقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول قبل 4 سنوات.

كما أجرى ولي العهد السعودي زيارة إلى تركيا في يونيو/ حزيران الماضي.