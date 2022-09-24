(CNN)-- أعلنت أوكرانيا، يوم الجمعة، أنها سحبت اعتماد السفير الإيراني لديها، وكذلك تقليص عدد الموظفين الدبلوماسيين في السفارة الإيرانية في كييف "بشكل كبير" بسبب إمداد روسيا بأسلحة إيرانية الصنع.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من الهجمات شنتها القوات الروسية على أوديسا باستخدام طائرات بدون طيار إيرانية الصنع، يوم الجمعة، أسفرت عن مقتل شخص واحد.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان: "عقب توجيه الرئيس الأوكراني (فولوديمير زيلينسكي) باتخاذ إجراءات عاجلة للرد على استخدام القوات الروسية لأسلحة إيرانية الصنع على أراضي أوكرانيا، تم استدعاء القائم بالأعمال الإيراني إلى وزارة الخارجية".

وأضافت: "قيل للقائم بالأعمال إن إمداد روسيا بالأسلحة الإيرانية، واستخدامها ضد المدنيين يتعارض مع الموقف المعلن المتمثل في الحياد واحترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

تابع البيان: "وردا على هذا العمل غير الودي، قرر الجانب الأوكراني حرمان سفير إيران لدى أوكرانيا من الاعتماد، وكذلك تقليص عدد الموظفين الدبلوماسيين في السفارة الإيرانية في كييف بشكل كبير".

وقال بيان صادر عن مكتب زيلينسكي إن "العينات التي تم جمعها في ساحة المعركة أكدت أن روسيا تستخدم أسلحة إيرانية الصنع في أوكرانيا".

وقال متحدث باسم زيلينسكي إن "مثل هذه الأعمال من جانب إيران تعتبر ضد سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، وكذلك ضد حياة المواطنين الأوكرانيين".