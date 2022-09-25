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نشر الأحد ، 25 سبتمبر / ايلول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ظهر دبلوماسي عراقي في صورة وهو يتابع مباراة كرة قدم أثناء اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما دفع وزارة الخارجية العراقية لإصدار بيان أكدت فيه أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة.

وتداول مغردون صورة تُظهر دبلوماسيا عراقيا وهو يتابع مباراة كرة قدم على شاشة حاسوبه المحمول (لابتوب) أثناء جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أثار المقطع ردود فعل غاضبة من جانب مغردين عراقيين وجهوا انتقادات لاذعة للدبلوماسي وللحكومة العراقية عامة، مشيرين إلى أن مثل هذه التصرفات لا تنتج إلا عمن يتم اختياره بـ"المحسوبيات".

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانا جاء فيه: "وزارة الخارجيَّة تتابع موضوعة الصورة التي تمَّ تداولها لموظف دبلوماسيّ شُغِل عن متابعة واجباته أثناء اجتماعات الجمعيّة العامّة للأُمم المتحدة بدورتها الحاليّة".

وأضافت الخارجية العراقية في بيانها بالقول: "وسنتخذ الإجراءات المناسبة وبما يكفل للدبلوماسيَّةِ العراقيّةِ حضورها"، حسب قولها.

ولم تبين الصورة هوية المسؤول العراقي إذ يبدو أنها التُقطت عبر كاميرات مراقبة ما أظهر رأس المسؤول من الخلف فقط.