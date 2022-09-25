دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوقفت السلطات القطرية شخصًا ظهر في مقطع فيديو متداول، اُعتبر مسيئًا للعملة الوطنية للبلاد (الريال القطري).

قالت وزارة الداخلية القطرية، في حسابها عبر تويتر، الأحد: "بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام شخص بالتعدي والإساءة للعملة القطرية، فقد تم إلقاء القبض على الشخص المعني ومن قام بالتصوير وإحالتهما لجهات الاختصاص لمباشرة إجراءاتها المتبعة في هذا الشأن".

في الفيديو المتداول، ظهر شخص وهو يحاول مسح أنفه بفئات من العملة القطرية. إلى جانب وضعها في مكان ورق التواليت، ومسح حذاءه به.