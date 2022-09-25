السعودية.. جدل حول فيديو ضرب فتاة في مكان عام والأمن يتدخل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأمن العام السعودي القبض على مواطنين قاما بضرب فتاة في محافظة الأفلاج في الرياض، السبت، وذلك بعد أن اثار مقطع فيديو متداول ردود فعل واسعة وانقساما كبيرا في أوساط مستخدمي موقع تويتر في السعودية.

ونشر الأمن العام مقطع فيديو تحت عنوان "تم القبض" وقال فيه: "مواطنان ظهرا عبر مقطع فيديو وهما يعتديان على فتاة في أحد الأماكن العامة".

وكان قد قال الأمن العام في بيان سابق: "قبضت شرطة محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض على شخصين ظهرا عبر مقطع فيديو يعتديان على فتاة في أحد الأماكن العامة".

وتابع الأمن في بيانه: "وهما مواطنان جرى إيقافهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقهما".

وكان قد انتشر مقطع فيديو يُظهر محاولة فتاة ضرب أحد الشبان بعد أن "تحرش بها"، وفق ما ذكره مغردون، ليقوم الشاب نفسه وصديقه بضرب الفتاة وطرحها أرضا أمام المارة.

وأثار المقطع تفاعلا واسعا وكان ثاني أكثر الأوسمة تداولا في السعودية، السبت، إذ دشن مغردون وسم "ضرب بنت في الأفلاج"، وتباينت ردود الفعل بين من هاجم الشاب وبين من دافع عنه.

فيما يلي أبرز التغريدات: