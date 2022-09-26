منذ أيام الفراعنة إلى اليوم.. ما هي حقيقة الوشوم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لتمثال شامبليون في فرنسا والذي يبدو واضعا قدمه فوق رأس تمثال من الحضارة المصرية القديمة الأمر الذي اثار تفاعلا واسعا.

عالم المصريات، زاهي حواس عقّب على الجدل بمداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC حيث قال: "تعال نبص للتمثال من الجانب الفرنسي، هل الفرنسيين لما عاملين حاطين شامبليون وحاط رجله على تمثال لرمسيس الثاني هل هم باعتقادهم بيهينوا الأثار المصرية؟ الإجابة لا.."

وتابع حواس قائلا: "الأجانب لما يحط إيده على حاجة مثل ما بحط رجله على حاجة يعني هم لا يقصدوا أبدا عندهم إنهم يهينوا الآثار المصرية، ليه؟ لأنهم لهم طبعا باع كبير جدا في الكشف عن الآثار ورؤساء الآثار كلهم كانوا فرنسيين يعني الحقيقة ما نقدرش نقول إنهم يقصدوا الإهانة.."

وأضاف: "أنا في 2013 بعثت جواب للسفير الفرنساوي بصفة شخصية انا ممكنتش في وظيفة ولا حاجة والحقيقة لم يردوا علينا وطبعا مكانش عندي سلطة الي أقدر أقول لهم لأ لكن أنا شرحت لهم وقلت لهم أن وجود هذا التمثال إهانة لنا كمصريين.."

وتواصلت CNN بالعربية مع السفارة الفرنسية في القاهرة للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.