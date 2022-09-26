دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقريرا نشرته "بلومبيرغ" تناولت فيه الأحداث العالمية وما وصفته بـ"إيقاظ العملاق النائم"، أو "إيقاظ الوحش النائم" وفقا لما ترجمه نشطاء، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وقالت بلومبيرغ في تقريرها: "يبدو أن المملكة العربية السعودية تترك وراءها تيار التغطية السلبية التي أثارها مقتل جمال خاشقجي منذ عام 2018. ومرة ​​أخرى، يتم الترحيب بالمملكة مرة أخرى بحماس في المجتمع المهذب والقوي، ولم يعد من المستهجن السعي وراء استثمارات سعودية أو قبول مصالحهم".

وأضافت: " تضمن أسبوع الانتصارات الحافل للمملكة العربية السعودية، التوسط في تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا، وعقد قمة رفيعة المستوى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإحياء اليوم الوطني للبلاد بأبهة، واستضافة المستشارة الألمانية ومناقشة إمدادات الطاقة مع كبار مسؤولي البيت الأبيض".

وتابعت الصحيفة: "المملكة قادرة على لفت الانتباه مرة أخرى إلى طموحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة التعريف بالمملكة العربية السعودية وأهدافه لبناء أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم ورفع المملكة من مجموعة العشرين إلى دول مجموعة السبع الأكثر تميزًا والتي تمثل أكبر الاقتصادات.. إنها مهمة غالبًا ما توصف بأنها إيقاظ عملاق نائم. إلا أنه يحدث حتى مع بقاء إصلاحات حقوق الإنسان خارج جدول الأعمال".