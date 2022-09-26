لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- وجّهت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، الشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على "دوره الشخصي" في إطلاق سراح خمسة بريطانيين تحتجزهم السلطات المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا، حسبما أفاد مكتبها يوم الإثنين.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان، إن هذه كانت أول مكالمة لرئيسة الوزراء البريطانية مع ولي العهد السعودي منذ توليها منصبها.

وجاء في البيان أن "رئيسة الوزراء شكرت ولي العهد على دوره الشخصي في تأمين الإفراج عن خمسة معتقلين بريطانيين تحتجزهم القوات المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا الأسبوع الماضي، لـ(تحقيق) الارتياح الكبير لعائلاتهم".

ووفقًا للبيان، فقد ناقشا أيضًا "الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية عبر مجموعة من القضايا، بما في ذلك التعاون في الدفاع وأمن الطاقة".

وجددت رئيسة الوزراء البريطانية تركيزها على الاتفاق على صفقة تجارية قوية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وتنمية التجارة الثنائية والاستثمار في مجالات مثل الطيران والتكنولوجيا النظيفة. كما عرضت دعم المملكة المتحدة المستمر وتشجيعها لإحراز تقدم في الإصلاحات المحلية في المملكة العربية السعودية.

تم الإفراج عن البريطانيين الخمسة، الأربعاء الماضي، مع أمريكيين ومغربي وكرواتي وسويدي.