وفاة يوسف القرضاوي الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الاثنين، عن وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، الذي شغل منصب الرئيس السابق للاتحاد.

جاء ذلك في بيان للاتحاد على صفحته الرسمية بـ"تويتر"، قال فيه: " انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام.."

وتابع الاتحاد في بيانه: "قد فقدت الأمة الإسلامية عالماً محققا من علمائها المخلصين الأفاضل نسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه رحمة واسعة ويعفو عنه، ويجزيه خير الجزاء، ويكرم نزله، ويدخله جنة الفردوس، ويحشره مع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان، إنه نعم المولى ونعم المجيب.. اللهم آمين".