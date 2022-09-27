مصر والأردن تحذران إسرائيل من تصاعد التوترات في القدس

(CNN)-- حذّرت مصر والأردن إسرائيل، الثلاثاء، من تصعيد التوترات في أقدس الأماكن في القدس، واتهمت إسرائيل بالسماح بارتكاب "انتهاكات" من قبل الزوار اليهود.

اندلعت اشتباكات صغيرة بين قوات الأمن الإسرائيلية وفلسطينيين في المسجد الأقصى، المعروف لليهود باسم الحرم القدسي، يوم الاثنين ، حيث كانت الجماعات اليهودية تزور الموقع يومي الاثنين والثلاثاء خلال عطلة رأس السنة اليهودية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إنها تدين "الانتهاكات المتكررة والمتصاعدة لحرمة المسجد الأقصى، التي تقوم بها عناصر يهودية متطرفة على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف البيان: "حذرت وزارة الخارجية المصرية في بيانها من الخطورة البالغة لاستمرار الممارسات الاستفزازية في محيط المقدسات الإسلامية بالحرم القدسي الشريف لكونها تزيد من حالة الاحتقان وتؤجج العنف، وتضع المزيد من المعوقات أمام الجهود المبذولة لاستئناف عملية السلام".

كما أدان الأردن، صاحب الوصاية الرسمية على الحرم والمقدسات، سلوك الجماعات اليهودية والقوات الإسرائيلية، ووصفها المتحدث باسم وزارة الخارجية هيثم أبو الفول، بأنها "انتهاكات صارخة وغير مقبولة للقانون الدولي وللوضع القانوني والتاريخي الراهن. القدس ومقدساتها".

وقال إن "الانتهاكات والاعتداءات المستمرة على المقدسات تمثل توجهاً خطيراً ينذر بالتصعيد أكثر، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على الجميع".

منذ أن استولت إسرائيل على البلدة القديمة في القدس من الأردن في عام 1967، كان الوضع الراهن الدقيق موجودًا في المجمع المعروف للمسلمين باسم الحرم الشريف واليهود باسم جبل الهيكل.

إنه أقدس موقع في اليهودية حيث كان المكان الذي قام فيه المعبدان الأول والثاني، وباعتباره موضع المسجد الأقصى، فهو ثالث أقدس موقع في الإسلام.

بموجب اتفاقية سارية منذ عام 1967، يمكن للمسلمين فقط الصلاة في الموقع، على الرغم من السماح لغير المسلمين بالزيارة خلال ساعات محددة. يجب أن يكون الحراس المعينون من الأردن هم من يقومون بدوريات في الموقع، وليس الأمن الإسرائيلي، بموجب تفاهم الوضع الراهن. قال القادة والمسؤولون الإسرائيليون إنهم "ملتزمون" بالحفاظ على الوضع الراهن.

يوم الاثنين، اشتبكت قوات الأمن الإسرائيلية لفترة وجيزة مع الفلسطينيين في المجمع. وأصيب خمسة، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان صباح الإثنين "عدد من الشبان حبسوا أنفسهم في المسجد في الحرم القدسي، وفي الصباح، عندما بدأت الزيارات، بدأوا في تعطيل النظام داخل المسجد بإطلاق الألعاب النارية بشكل متقطع منه".

في وقت لاحق، قالت الشرطة إن الناس بدأوا "يرشقون الحجارة على قوات الشرطة التي تعمل على حفظ الأمن والنظام" عند مدخل بوابة الأسود للمجمع. وقالت الشرطة إن "قوات شرطة منطقة القدس ألقت القبض على اثنين من المشتبه بهم في المنطقة بتهمة إلقاء الحجارة على القوات، وعملت على صد مثيري الشغب".

وأظهرت مقاطع فيديو من الموقع يومي الاثنين والثلاثاء، اشتباكات بين الشرطة وأشخاص مختلفين في المجمع وفي شوارع المدينة القديمة المحيطة، بما في ذلك النساء، وفي مقطع فيديو تم دفع رجل مسن وسقط على الأرض وفقد وعيه. وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فقد احتاج إلى 14 غرزة.

وتظهر مقاطع فيديو أخرى مجموعات من اليهود المتدينين يزورون المجمع تحت حماية الشرطة وبعضهم يرقص أثناء المشي والبعض الآخر يرفع أذرعه. في أحد مقاطع الفيديو، شوهد رجل راكعًا على ما يبدو في وضع الصلاة. يمكن سماع الشرطة في الفيديو وهي تطلب من الرجل التوقف.

حذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من زيادة التوتر خلال فترة العطلة اليهودية، حيث دعت حماس الفلسطينيين للاحتجاج على الأقصى و "الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والأماكن المقدسة".