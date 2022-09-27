دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، الشيخ يوسف القرضاوي بـ"الأب الروحي لجماعة الإخوان المسلمين الذي اشتهر بفتاويه التي تحرض على العنف والتكفير".

وقال عبدالله، عبر حسابه على تويتر، يوم الاثنين: "وفاة رجل الدين يوسف القرضاوي الأب الروحي لجماعة الإخوان المسلمين 96 سنة الذي اشتهر بفتاويه التي تحرض على العنف والتكفير".

وأضاف أن يوسف القرضاوي "قاد خلال فترة الربيع العربي حملة إساءة وكراهية وتعبئة ضد استقرار الإمارات، رغم أن الإمارات أكرمته وأحسنت استقباله".

يذكر أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أعلن، في وقت سابق من يوم الاثنين، عن وفاة القرضاوي، الذي شغل منصب الرئيس السابق للاتحاد.

وجاء ذلك في بيان للاتحاد، نشره عبر حسابه على تويتر، قال فيه: " انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام".

وأضاف: "قد فقدت الأمة الإسلامية عالماً محققا من علمائها المخلصين الأفاضل نسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه رحمة واسعة ويعفو عنه، ويجزيه خير الجزاء، ويكرم نزله، ويدخله جنة الفردوس، ويحشره مع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان، إنه نعم المولى ونعم المجيب.. اللهم آمين".

واكتفى عبدالرحمن، نجل يوسف القرضاوي بعبارة "ترجّل الفارس"، وذلك بأول تغريدة له عقب الإعلان عن وفاة والده.