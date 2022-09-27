دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، أمرًا ملكيًا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء على أن يكون برئاسة ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

في حين شمل الأمر الملكي تعيين الأمير خالد بن سلمان وزيرًا للدفاع.

حسب الأمر الملكي الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) سيتم إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي ليكون على النحو الآتي:

أولاً: إعادة تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي :

1ـ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء.

2ـ الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.

3ـ الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة.

4ـ الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.

5ـ الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للرياضة.

6ـ الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للداخلية.

7ـ الأميرعبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.

8 ـ الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع.

9ـ الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بنً فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.

10ـ الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة.

11ـ الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة.

12 ـ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

13ـ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزيراً للعدل.

14ـ الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة.

15ـ الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة.

16ـ الدكتور إبر اهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة.

17ـ الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة.

18ـ الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.

19ـ الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة ووزيراً مكلفاً للإعلام.

20ـ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة.

21ـ المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة.

22ـ الأستاذ / خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة.

23ـ عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.

24ـ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان.

25ـ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية.

26- المهندس عبدالله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.

27- المهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

28- الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزير دولة.

29 - بندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.

30- المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيراً للنقل والخدمات اللوجستية.

31- أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للسياحة.

32- المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للاستثمار.

33- الأستاذ فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

34- الأستاذ فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة.

35- الأستاذ يوسف بن عبدالله بن محمد البنيان وزيراً للتعليم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، أمرًا ملكيًا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء على أن يكون برئاسة ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

في حين شمل الأمر الملكي تعيين الأمير خالد بن سلمان وزيرًا للدفاع.

حسب الأمر الملكي الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) سيتم إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي ليكون على النحو الآتي:

أولاً: إعادة تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي :

1ـ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء.

2ـ الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.

3ـ الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة.

4ـ الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.

5ـ الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للرياضة.

6ـ الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للداخلية.

7ـ الأميرعبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.

8 ـ الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع.

9ـ الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بنً فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.

10ـ الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة.

11ـ الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة.

12 ـ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

13ـ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزيراً للعدل.

14ـ الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة.

15ـ الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة.

16ـ الدكتور إبر اهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة.

17ـ الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة.

18ـ الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.

19ـ الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة ووزيراً مكلفاً للإعلام.

20ـ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة.

21ـ المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة.

22ـ الأستاذ / خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة.

23ـ عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.

24ـ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان.

25ـ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية.

26- المهندس عبدالله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.

27- المهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

28- الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزير دولة.

29 - بندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.

30- المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيراً للنقل والخدمات اللوجستية.

31- أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للسياحة.

32- المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للاستثمار.

33- الأستاذ فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

34- الأستاذ فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة.

35- الأستاذ يوسف بن عبدالله بن محمد البنيان وزيراً للتعليم.