دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صادرت قوة بحرية دولية ما يقدر بنحو 85 مليون دولار من الهيروين كانت على متن سفينة صيد في نطاق بحر عُمان، الثلاثاء، حسب بيان للأسطول الخامس الأمريكي.

وهي أكبر شحنة مخدرات تعترضها القوات البحرية الدولية العاملة في المنطقة خلال عام 2022.

وقال البيان إنه خلال دوريات دعم فرقة العمل المشتركة (سي تي 150)، صادرت سفينة خفر السواحل الأمريكي " USCGC Charles Moulthrope"، 2410 كيلوغرام من الهيروين أثناء عبور سفينة الصيد المياه الدولية.

وقوة "سي تي 150" واحدة من أربع فرق عمل تابعة للقوات البحرية المشتركة (CMF)، أكبر شراكة بحرية متعددة الجنسيات في العالم.

تقود البحرية الملكية السعودية قوة العمل المشتركة، التي يقع مقرها في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال نائب الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس والقوات البحرية الأمريكية: "هذا الاستيلاء الكبير يظهر التزامًا عميقًا بين شركائنا الدوليين لتعطيل وردع النشاط المزعزع للاستقرار في المنطقة. أنا فخور بالجهود التي لا تشوبها شائبة من قبل CMF وفريق CTF 150 بقيادة السعودية وطاقم Charles Moulthrope".

تتكون القوات البحرية المشتركة من 34 دولة عضو تعمل قواتها في البحر الأحمر وخليج عدن وشمال بحر العرب وخليج عمان والخليج العربي والمحيط الهندي.