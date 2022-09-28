بعد قصف إيران لكردستان.. تحرك "عاجل" من وزارة الخارجية العراقية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دانت وزارة الخارجية العراقية القصف الإيراني لإقليم كردستان العراق، واستدعت سفير طهران لديها بشكل عاجل إثر ذلك لتسليمه مذكرة احتجاج.

وقالت الخارجية العراقية في بيان رسمي إنها تدين بـ"أشد العبارات الاستهداف المدفعي والصاروخي من قبل الجانب الإيراني، متزامنا مع استعمال عشرين طائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة، طالت أربع مناطق في إقليم كردستان العراق، وأوقعت أعداد من القتلى والجرحى، في تطور خطير يهدد أمن العراق وسيداته، ويضاعف آثار الخوف والرعب على الآمنين من المدنيين".

وتابعت الوزارة في بيانها بالقول: "إن هذه الأعمال الاستفزازية أحادية الجانب تعقد المشهد الأمني وتلقي بظلالها على المنطقة ولن تساهم إلا بالمزيد من التوتر".

وأردفت الخارجية العراقية بالقول: "تتابع وزارة الخارجية عن كثب تطورات القصف المتتابع، وتجدد رفض حكومة العراق لأي منطق عسكري لمواجهة التحديات الأمنية، وتؤكد الوزارة أنها سترتكن لكل ما يكفل عدم تكرار ذلك بأعلى المواقف الدبلوماسية".

وبعد البيان بدقائق أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية أن بغداد استدعت السفير الإيراني بـ"شكل عاجل، لتسلميه مُذكرة إحتجاج شديدة اللهجة جرّاء عمليات القصف المُستمرة"، حسب قوله.

وكان قد لقي 9 أشخاص حتفهم، بينهم مدني، في قصف شنه الحرس الثوري الإيراني على مواقع تتبع لمجموعات كردية شمالي العراق، الأربعاء، وفقا ما قاله وزير الصحة في الإقليم لـCNN.