فيديو ما قاله خالد مشعل على قبر القرضاوي يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لخالد مشعل، رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالخارج خلال تأبين يوسف القرضاوي، الرئيس الأسبق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وتحدث مشعل في مقطع الفيديو المتداول عن رؤيته القرضاوي وقد "هد المرض جسده" وأن "الله تعالى أكرمه بوجه وضاء رغم كل حال نحولة الجسد لكن الوجه كان مشرقا وكانت هيبة العلماء وصورتهم العظيمة.."

وقالت حركة حماس في بيان أن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، إلى جانب رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، وعدد من أعضاء المكتب السياسي للحركة موسى أبومرزوق، وخليل الحية، وعزت الرشق، وحسام بدران، قد شاركوا في تشييع جنازة القرضاوي.

ونقلت الحركة على لسان مشعل قوله إن "القرضاوي عاش من أجل قضايا الأمة وفي مقدمتها قضية فلسطين.. القدس والأقصى كانت حاضرة في قلب شيخنا.. نعزي مصر التي أنجبته، وقطر التي احتضنه، والأمة التي سودته على نفسها.. غرس الشيخ القرضاوي سيثبت جدارته لتحرير فلسطين، وسنظل مع وحدة الأمة وقضاياها الكبرى".