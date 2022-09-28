دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من موكب الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد بعد وصوله إلى عُمان بزيارة رسمية، الثلاثاء.

وكان باستقبال الرئيس الإماراتي، سلطان عُمان هيثم بن طارق، وقد رافق طائرة الشيخ محمد بن زايد لدى دخولها أجواء عُمان حتى وصولها إلى المطار السُّلطاني الخاص سربٌ من الطائرات العسكرية ترحيبًا بزيارته، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية.

وذكرت الوكالة أنه ولدى "عبور الموكب المقلّ للقائدين بوابة مسقط اصطفّت على جانبي الطريق مجموعة من الهجانة السُّلطانية للترحيب بسُمو الضيف، عقب ذلك حفّت كوكبة من فرسان الخيالة السُّلطانية وخيالة الحرس السُّلطاني العُماني الموكب الرسمي بمصاحبة الموسيقى العسكرية الراكبة حتى مبنى المتحف الوطني".

وأضافت: "فور وصول الموكب الرسمي إلى الساحة الخارجية لمدخل قصر العلم العامرِ أقيم حفل استقبال شعبي شارك فيه أكثر من 600 مواطن ومواطنة، حيث اصطفت مجموعات من فرق الفنون الشعبية المشتركة ومجموعة من فرق فن العيالة مردّدة العبارات الترحيبية بمقدم سُموّ الضيف العزيز.. ولدى وصول الموكب المقلّ للقائدين إلى الساحة الداخلية لقصر العلم العامر عزفت موسيقى الحرس السُّلطاني العُماني (المقطوعة المنتظرة) ونُفخت الأبواق".

وذكرت الوكالة أن "سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وقعتا بقصر العلم العامر 16 اتفاقيةً ومذكرات تفاهم وذلك في إطار زيارة ’دولة‘ التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى سلطنة عُمان".