دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الثلاثاء، إن المملكة رفعت الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2% إلى 15%.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان خلال لقاء عقد في مقر وزارة الدفاع السعودية مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وقيادات الوزارة، أنه يأمل أن يصل الاكتفاء الذاتي للصناعات العسكرية إلى 50 ‎%‎، وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية.

وأعرب ولي العهد السعودي عن "شكره وتقديره للجهود المخلصة لرجالات وزارة الدفاع وما وصلت إليه من تقدم كبير مع تنفيذ برنامج تطوير الوزارة، وعبرعن مشاعره تجاه وزارة الدفاع ومكانتها الخاصة لديه والفترة التي قضاها في العمل في الوزارة".

وذكرت القناة أن الأمير محمد بن سلمان أشاد "بأداء وعمل الوزارة وما وصلت له من مراحل متقدمة، ومتطلعاً إلى أن تصل بقيادة الأمير خالد بن سلمان وتعاون منسوبي الوزارة إلى آفاق أوسع وأكبر".

من جانبه، أكد الأمير خالد بن سلمان أن "ما حققته وزارة الدفاع من إنجازات خلال برامج تطويرها وما ستحققه بإذن الله في مستقبلها من خلال استمرارها في تنفيذ برامجها التطويرية التي رسمها ولي العهد يأتي في ظل التوجيه والدعم المستمر من الأمير محمد بن سلمان"، بحسب قناة "الإخبارية".

يذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز كان أصدر أمرا ملكيا، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، يقضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وتعيين ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان وزيرا للدفاع.