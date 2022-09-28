دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت البحرين أن البابا فرنسيس سيزور البلاد بناء على دعوة من العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في زيارة وصفتها بـ"التاريخية"، في حين سينضم أيضا شيخ الأزهر، أحمد الطيب، إلى البابا في هذه الزيارة.

وقالت وكالة أنباء البحرين: " يعلن الديوان الملكي أنه تلبية لدعوة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، يقوم قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بزيارة رسمية تاريخية لمملكة البحرين في الثالث من نوفمبر القادم تستغرق أربعة أيام".

وسيشارك البابا فرنسيس في فعاليات ملتقى البحرين " حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني" برعاية العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ورحب الديوان الملكي البحريني بالبابا فرنسيس مقدرا "جهوده في تعزيز ثقافة الحوار والتعايش ودعم الأخوة الإنسانية"، وفقا لوكالة أنباء البحرين.

وأشارت الوكالة إلى أن شيخ الأزهر سيلبي دعوة مماثلة من ملك البحرين في اليوم نفسه الذي سيزور فيه البابا البلاد ليحضر فعاليات المنتدى نفسه، ورحب الديوان الملكي بشيخ الأزهر بالطريقة نفسها التي رحب فيها بالبابا فرنسيس.

من جانبه، أعلن الفاتيكان أن البابا سيزور مدينتي المنامة وعوالي في البحرين من 3 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 6 من الشهر نفسه، وأشار إلى أنه سيعلن المزيد من تفاصيل الرحلة قريبا.