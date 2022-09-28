الأميرة بسمة تُعلق على تعيين ولي العهد رئيسا للوزراء في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجهت الأميرة بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز رسالة تهنئة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء في المملكة ورأت أن الخطوة التي اتخذها العاهل السعودي بهذا الصدد تعلن بداية عهد "يملأه الاستقرار"، حسبما قالت الأربعاء.

وكتبت الأميرة السعودية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: " تهنئة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتوليه المنصب الجديد و لمجلس الوزراء الذي اختاره بعناية ونبارك للملك هذه الخطوة التي تنم عن رؤية مستقبلية وعهدا يملأه الاستقرار والقرار الصائب الذي دائما عهدناه من مليكنا وولي عهده الأمين"، حسب قولها.

وكانت قد أفرجت السلطات السعودية عن الأميرة بسمة وابنتها في يناير/كانون ثاني الماضي بعد اختفائها في مارس/أذار من عام 2019.

يذكر أنه صدر أمر ملكي مساء الثلاثاء، بتعيين الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء في السعودية، وتعيين الامير خالد بن سلمان وزيرا للدفاع.