السعودية.. تداول فيديو مشاجرة ضمت 3 نساء و3 رجال والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من مشاجرة ضمت 3 نساء و3 رجال الأمر الذي أثار تفاعلا.

وأعادت وزارة الداخلية السعودي نشر مقطع الفيديو مموها على صفحتها الرسمية بموقع سناب شات.

وقالت الداخلية في تعليق على مقطع الفيديو: "قبضت شرطة منطقة الرياض على 3 مواطنين و3 مواطنات ظهروا في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة بينهم في أحد المرافق العامة.."

وتابعت الداخلية في بيانها: "تبين من إجراءات الاستدلال أن المشاجرة بسبب خلاف سابق وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.."