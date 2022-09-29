دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار مقطع فيديو لاعتداء مواطن كويتي على موظف في أحد الأسواق غضبا في الكويت، في حين كشفت وزارة الداخلية الكويتية أن المجني عليه قدم شكوى وأن السلطات تتخذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وانتشر مقطع فيديو لمواطن كويتي يقوم بضرب موظف "كاشير" في إحدى الجمعيات التعاونية ويتهمه بـ"النصب" كما أنه قام بالاعتداء على شخص آخر حاول التدخل لثنيه عن تصرفه.

وعلق الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية الكويتية على الواقعة بالقول: "بشأن مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل ويتضمن واقعة اعتداء بالضرب على موظف باحدى الجمعيات التعاونية، حيث تقدم المجني عليه للمخفر وقام بتقديم شكوى بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها".

وأثار المقطع ردود فعل غاضبة من مغردين كويتيين وطالب الكثير منهم بتشديد العقوبة على الجاني.