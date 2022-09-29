دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الداعية الإسلامي، صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء سابقا، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريح انتقد فيه "الاتكاء فقط على أصول المذاهب الأربعة".

جاء ذلك في مقابلة للمغامسي على إذاعة ثمانية، الأحد، حيث قال: "الاتكاء فقط على أصول المذاهب الأربعة رحمة الله عليهم جميعا، ليس صوابا، بمعنى أن إيقاف روح الاجتهاد في الأمة أضر بها.."

وتابع قائلا: "نحن نعلم أن مالك والشافعية وأحمد وابا حنيفة افذاذ ورجال وعلماء وربانيين ونسأل الله أن يحشرنا معهم لكن لا يعني أن الله جعل الحق محصورا فيهم.."

وأردف: "أنا أعلم أن لا أحد نظريا يقول بهذا، لكن ليس المعول عليه المسألة النظرية.." وفي رد على سؤال إن "كنّا أهلا للخروج بمذهب جديد"، أجاب المغامسي قائلا: "أعفني من الإجابة".