أول تعليق من السعودية على الهجمات الإيرانية على كردستان العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها للهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق، وذلك على خلفية استدعاء بغداد للسفير الإيراني لديها للاحتجاج على الهجمات التي نفذها الحرس الثوري الإيراني.

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها: "تعبر وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد للهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق وتسببت في مقتل وإصابة عدد من الأبرياء"، حسب قولها.

وتابعت الوزارة في بيانها بالقول: "وتؤكد وزارة الخارجية على رفضها التام لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق، مشددة على أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام كافة الانتهاكات الإيرانية التي تخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية".

وختمت الخارجية السعودية بيانها بالقول: "كما تعبر الوزارة عن خالص تعازي المملكة ومواساتها لحكومة وشعب العراق الشقيق، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين"، حسب تعبيرها.

وكان قد لقي 9 أشخاص حتفهم، بينهم مدني، في قصف شنه الحرس الثوري الإيراني على مواقع تتبع لمجموعات كردية شمالي العراق، الأربعاء، وفقا ما قاله وزير الصحة في الإقليم لـCNN.