السعودية.. مواطن يحاول حرق 3 سيارات في الرياض والشرطة تكشف دوافعه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار مقطع فيديو متداول في السعودية لشخص يقوم بسكب البنزين تحت 3 سيارات وإشعال المادة في محاولة لحرق المركبات جدلا، الخميٍس، ما دفع الأمن العام للتحرك وإلقاء القبض على الفاعل.

ويظهر رجل في المقطع وهو ينزل من سيارته ويقوم بسكب مادة تحت 3 سيارات متوقفة أمام منزل ثم يقوم بإشعال المادة في محاولة لحرق السيارات.

وأثار المقطع غضبا في السعودية إذ طالب عدد من المغردين بالقبض على الجاني من قبل الأمن السعودي بالسرعة القصوى.

وبعد ساعات قليلة من انتشار المقطع، أصدر الأمن العام السعودي بيانا قال فيه: "قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن ظهر في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسكب مادة قابلة للاشتعال حول ثلاث مركبات أمام منزل شرق مدينة الرياض وإشعالها والهرب من الموقع دون تضررها".

وأردف الأمن السعودي في بيانه قائلا: "وتبين من إجراءات الاستدلال أن سبب فعله وجود خلاف مع أحد أبناء صاحب المنزل، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة"، حسب البيان.