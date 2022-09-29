محافظ طهران يدعي "انتهاء" الاحتجاجات: العاصمة أصبحت "آمنة"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وصف محافظ طهران، محسن منصوري الاحتجاجات التي تشهدها إيران بأنها "أعمال شغب" وادعى أنها انتهت في العاصمة وأن طهران أصبحت "آمنة" لمدة 3 ليال، وفقا لوكالة فارس شبه الرسمية الإيرانية ولمنشور من قناة تابعة للحرس الثوري الإيراني على تيليغرام.

وقال منصوري: "العدو محبط لدرجة أن أحد قادة أعمال التخريب اتصل بوكلائهم الداخليين وقال لهم ألا يدعوا نار الشغب تنطفئ حتى لو أشعلوا سلة مهملات في طريق مسدود".

وقال شهود عيان لـCNN إن الاحتجاجات كانت متقطعة في غرب إيران وغير موجودة شرق البلاد.

وكانت قد فرضت الحكومة قطعا لخدمة الإنترنت وزادت من عدد عناصر الأمن بملابس مدنية وشنت السلطات حملة اعتقالات واسعة، ما جعل تنظيم الاحتجاجات أكثر صعوبة، لكن المحتجين غيروا تكتيكاتهم كرد على الحملة الحكومية، حسبما قال سكان محليون في طهران لـCNN.

وانتشر مقطع فيديو على قناة "Mamlekate" على تيليغرام وأظهر هتافات تصدر من من أعلى المباني في شيتغار، ويٌسمع في الفيديو هتاف: "الموت للديكتاتور".