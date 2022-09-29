القوات الأمريكية في العراق تسقط مسيرة إيرانية

(CNN)-- أسقطت القوات الأمريكية في العراق، يوم الأربعاء، مسيرة إيرانية كانت متجهة نحو مدينة أربيل العراقية، وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إن "الطائرة المسيرة كانت تشكل تهديدا للقوات الأمريكية".

وأضافت: "في حوالي الساعة 2:10 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، أسقطت القوات الأمريكية طائرة بدون طيار إيرانية كانت متجهة نحو أربيل كانت تشكل تهديدا للقوات الأمريكية في المنطقة".

ووفقا لمسؤول أمريكي، قامت طائرة أمريكية من طراز F-15 بإسقاط الطائرة الإيرانية بدون طيار التي بدا أنها تتجه إلى موقع أمريكي في أربيل.

وفي وقت سابق الأربعاء، قُتل 9 أشخاص، بينهم مدنيون، بعد أن استهدف "الحرس الثوري" الإيراني الجماعات الكردية الانفصالية في شمال العراق، حسبما قال وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان سامان برزنجي لشبكة CNN.

وبحسب مسؤولين أمريكيين، تتبعت الولايات المتحدة إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية الإيرانية قصيرة المدى على المواقع الكردية.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن القصف الإيراني "كان هذا حادثًا مهمًا"، وذكر مسؤولون أن الإيرانيين يسعون إلى إلحاق الأذى بالقوات الكردية لصرف الانتباه عن الاحتجاجات الحالية في إيران.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن إطلاق مثل هذا العدد الكبير من الصواريخ الباليستية يثير مخاوف بشأن النوايا الإيرانية طويلة المدى والتصعيد المحتمل.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية وصفت الهجوم الإيراني بـ"غير المبرر" وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، الكولونيل جو بوتشينو، في بيان إن"مثل هذه الهجمات العشوائية تهدد حياة الأبرياء والاستقرار الصعب في المنطقة".