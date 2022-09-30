استطلاع .. يواجه الشباب العربي عقبات في حياتهم.. فهل تعاني منها أيضا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعتبر الشباب العربي ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة من أكبر العقبات التي تواجه المنطقة العربية، بحسب الاستطلاع السنوي الـ14 لرأي الشباب العربي الذي أجرته أصداء بي سي دبليو (BCW) السنوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد شكّل هذان العاملان أكبر مخاوفهم مدى سنوات الاستطلاع، باستثناء عامي 2016 و2017، حين قال الشباب إنّ صعود داعش وتهديد الإرهاب يشكّلان أبرز مخاوفهم.

يقول أكثر من ثلث الشباب العربي، 41٪، إنهم يواجهون صعوبة بتغطية نفقاتهم الأساسية (وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 63٪ في دول شرق المتوسط)، ويقول أكثر من نصفهم، 53٪، إنهم يتلقون دعمًا ماليًا من عائلاتهم. كان التشاؤم الوظيفي سائدًا تحديدًا في الدول العربية، حيث قال 49٪ من مجمل الشباب العربي المستطلعين أنه من الصعب العثور على وظيفة جديدة في بلادهم.

ورغم أنّ العديد من الشباب العربي مهتمون الآن بالعمل بشكل مستقل لكسب لقمة عيشهم، إلا أنّ 39٪ منهم مازالوا يرغبون بالعمل لدى الحكومة. مع أن أصحاب هذا الرأي تراجعت أعدادهم بنسبة 10٪ منذ عام 2019.

وهناك 24٪ من الشباب يعانون من الديون، حيث كانت القروض الطلابية، وقروض شراء السيارات، وفواتير الرعاية الطبية، أبرز أسباب هذه الديون. وفي دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 13٪ يعود سبب دينهم إلى الإسراف في التسوق، الذي يحلّ في المرتبة الثالثة، بعد قروض شراء السيارات وسداد بطاقات الائتمان.

واستندت النتائج إلى 3,400 مقابلة شخصية أجريت مع شبان وشابات عرب تراوحت أعمارهم بين 18و24 عاماً، يتوزعون على 50 مدينة في 17 دولة عربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة الممتدة بين 13 مايو/أيار و16 يونيو/تموز. وتوزعت عينة المشاركين بالتساوي بين الجنسين.

ويُذكر أنّ الاستطلاع يغطّي 5 دول تابعة لمجلس التعاون الخليجي هي: البحرين، والكويت، وعمان، والسعودية، والإمارات. ومن دول شمال أفريقيا، شمل الاستطلاع الجزائر، ومصر، وليبيا، والمغرب، والسودان، وتونس. وشمل في دول شرق المتوسط الأردن، والعراق، ولبنان، وسوريا، والأراض الفلسطينية، واليمن.