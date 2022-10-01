دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل عدد من المغردين مع تغريدة لدار الإفتاء المصرية أجازت فيها "التوسل بالنبي"، ما أثار ردود فعل واسعة وسط مطالبات بتوفير أدلة من القرآن والسنة.

ونشرت دار الإفتاء المصرية تغريدة جاء فيها: "التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر مشروع، جرى عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا، ولا يجوز إنكاره؛ دل على ذلك النصوص المتكاثرة من الكتاب والسنة، وما سطره العلماء في كتبهم".

وكتب مغرد تعليقا على التغريدة بالقول: "وهي دي عايزه دليل! ؟ سيدنا النبي مش محتاج تبرير ولا تأكيد ولا فتوى، واللي مش عايز براحته هو الخسران قسمًا بالله"، حسب قوله.

وعلق أحد المغردين على ما جاء في تغريدة دار الإفتاء بالقول: "انا فقط أقول لكم لا يجوز التوسل بالنبي و البيّنة على من ادعى، أين النصوص التي تدعم ادعاءكم؟!!!"، حسب قوله.

وقال مغرد آخر : "أنا والله ما مصدق عيني! هو ده فعلاً حساب رسمي لدار الإفتاء؟! التوسل بالنبى مشروع؟! فين الدليل من الكتاب والسنة؟!!"، حسب تعبيره.

وكتبت مغردة أخرى: "اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ وأتوجَّهُ إليكَ بنبيِّكَ محمدٍ صَلَّى اللَّهُ عليْهِ وعلى آلهِ وسلَّمَ نبيِّ الرحمةِ ، يا محمدُ إنِّي أتوجَّهُ بكَ إلى ربِّي في حاجَتي هذه فتَقضى، وتُشفعُني فيه وتشفعُهُ فيَّ"، حسب قولها.

وكانت قد أثارت دار الإفتاء جدلًا قبل يوم بفتوى "الربا حرام شرعًا، وفوائد البنوك ليست ربا وليست محرمة"، وفق ما نشرته عبر صفحتها الرسمية على تويتر.