طهران تطلق سراح أمريكي من أصول إيرانية لـ"طلب العلاج الطبي في الخارج"

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
طهران تطلق سراح أمريكي من أصول إيرانية لـ"طلب العلاج الطبي في الخارج"
Credit: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

(CNN)-- سُمح للأمريكي – الإيراني، باقر نمازي، المُسن المحتجز في إيران منذ أكثر من ست سنوات بمغادرة إيران "لطلب العلاج الطبي في الخارج"، وفقًا لبيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وقال دوجاريك في بيان إن "سياماك نماز نجل نمازي أفرج عنه أيضًا".

لا تزال ظروف ما يبدو أنه إطلاق سراح مؤقت لكل من الأب والابن غير واضحة في هذا الوقت.

,قالت مؤسسة Perseus Strategies للمحاماة، التي تمثل الأسرة في بيان الشهر الماضي، إن باقر نمازي، 85 عامًا، كان يواجه مشاكل صحية وتطور إلى حالة طبية أخرى خلال فترة احتجازه التي استمرت ست سنوات.

نشر 

تابعونا عبر

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.