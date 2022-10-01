(CNN)-- سُمح للأمريكي – الإيراني، باقر نمازي، المُسن المحتجز في إيران منذ أكثر من ست سنوات بمغادرة إيران "لطلب العلاج الطبي في الخارج"، وفقًا لبيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وقال دوجاريك في بيان إن "سياماك نماز نجل نمازي أفرج عنه أيضًا".

لا تزال ظروف ما يبدو أنه إطلاق سراح مؤقت لكل من الأب والابن غير واضحة في هذا الوقت.

,قالت مؤسسة Perseus Strategies للمحاماة، التي تمثل الأسرة في بيان الشهر الماضي، إن باقر نمازي، 85 عامًا، كان يواجه مشاكل صحية وتطور إلى حالة طبية أخرى خلال فترة احتجازه التي استمرت ست سنوات.