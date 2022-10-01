دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، دخول تصريح "موثوق" حيز التنفيذ، السبت، في خطوة تسعى من خلالها المملكة لتنظيم قطاع الإعلانات والمحتوى الرقمي، وسط تفاعل على هذه الخطوة.

وقالت قناة الإخبارية الرسمية السعودية إن العمل بترخيص "موثوق" دخل حيز التنفيذ السبت.

ويتيح هذ الترخيص لصناع المحتوى والمعلنين "نشر إعلاناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي"، وفقا للإخبارية السعودية.

وأشارت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية أن الترخيص "إلزامي" لمن يرغب بمزاولة المهنة، وأشارت إلى أن كلفته تصل إلى 15 ألف ريال سعودي.

وأثار دخول "موثوق" حيز التنفيذ ردود فعل واسعة على تويتر، إذ أعرب عدد من المشاهير عن سعادتهم بتطبيقه في حين تساءل بعض المغردين عن المساواة بين المعلنين في رسوم إصدار الترخيص، وتأثير ذلك على المبتدئين.

نستعرض فيما يلي أبرز ردود الفعل: