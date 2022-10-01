دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سلّمت السفيرة الأمريكية في لبنان، السبت، مقترحًا إلى الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

سلمت السفيرة دوروثي شيا المقترح إلى الرئيس عون لدى استقباله لها، حيث سلّمه رسالة خطية من الوسيط الأمريكي آموس هوكشتين، حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

كما تسلم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، نسخ من المقترح الأمريكي.

خاض لبنان وإسرائيل العديد من جولات المفاوضات عبر وساطة أمريكية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2020. ويريد لبنان ترسيم الحدود البحرية الجنوبية على أساس الخط الذي ينطلق برًا من نقطة رأس الناقورة استنادا إلى الخط الوسطي، حسب اتفاق 1923، وفقا لتصريحات رسمية.

يدور الخلاف بين البلدين حول حقوق التنقيب عن الغاز في نطاق حقل "كاريش" والخط 29.

من جانبه، وصف الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، تسلم لبنان للمقترح الأمريكي بأنه "خطوة مهمة جدًا" جاءت بعد "أشهر من الجهد والجهاد والنضال السياسي والميداني والإعلامي".

وأضاف نصرالله، في تصريحات تلفزيونية له السبت: "نحن أمام أيام حاسمة في ملف ترسيم الحدود، فعلى اللبنانيين أن يناقشوا الرد المكتوب الذي تسلّمه الرؤساء الثلاثة اليوم من الوسيط وإذا كانت النتيجة جيدة فذلك سيفتح آفاقاً جيدة جدًا أمام الشعب اللبناني".